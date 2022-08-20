  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı. İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü. 

Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek müdahale için bölgede bulunan görevlilere ve gazetecileri ezdi. 

İlk belilemelere göre 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler kaza trafik kazası ölü yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin kalesinde, AK Parti'ye büyük protesto! AK Partili Ünal şoke oldu
İstanbul'da korkunç olay: Engelli vatandaşı ezip, öldürüp, kaçtı
Türkiye'nin cennetinde denize sıfır özelleştirme
1 Euro 18,16 TL olunca gurbetçiler: ''İnsan geri dönmek istemiyor!''
Zam'aydın Türkiyem! Keşke dün deponuzu doldursaydınız!
Bir bu eksikti: Yeni salgın açıklandı, bu belirtilere dikkat!
Yağışlı hava geri geliyor; Meteoroloji il il uyardı
Başımızın belası sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'ni ateşe verdi
Karın ağrısıyla hastaneye gitmişti, karnından çıkanla şoke oldu
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya: ''Cevabımı bekle!''