Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı. İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek müdahale için bölgede bulunan görevlilere ve gazetecileri ezdi.

İlk belilemelere göre 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.