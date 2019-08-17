Katliamda şok detay ! Ölü taklidi yaparak kurtulmuş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Ramazan D.'nin (55), dini nikahla yaşadığı Asiye A. (35), babası Orhan A. (55) ve Çetince köyü muhtarı Ayşe A.'yı (55) öldürdüğü olaydan kurtulan muhtarın eşi Ömer A. (60), "Cani adam tüfekle hepimizi taradı. Eşimin üzerine kapandım, ölü taklidi yaptım. Yoksa ben de kurşunlara hedef olacaktım" dedi.



Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan D., 2013 yılında Asiye A. ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye A., Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Ramazan D., tüm ısrarına rağmen dönmeyen Asiye A. ile görüşmek için 15 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra köye geldi. Ramazan D., saat 17.30 sıralarında, Isparta- Konya yolu üzerinde Aşağıova mevkisindeki Asiye A. ve babası Orhan A.'nın yanına gitti.



Ramazan D. ve Asiye A. arasında, iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan A. da araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Ramazan D. olay yerinden ayrılırken, Asiye A. telefonla köy muhtarı Ayşe A.'yı arayarak durumu haber verdi.



BABASININ ÜZERİNE KAPANDI

Kısa süre sonra Ayşe A. ve eşi Ömer A. olay yerine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan D., evin önünde oturan Orhan A.'ya ateş etti. Orhan A. kan içinde yere yığılırken, ateş etmeye devam eden Ramazan D., kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe A.'yı da vurdu. Olay yerinden ayrılmak için hareketlenen Ramazan D., bu sırada evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan dini nikahla yaşadığı eşi Asiye A.'ya da iki el ateş etti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra Ramazan D., olay yerine geldiği kamyonetiyle kaçtı. Olaydan şans eseri kurtulan Ayşe A.'nın eşi Ömer A.'nın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Gelendost ilçesi Bağıllı köyü yakınlarında yakalanan Ramazan D. tutuklanırken, Asiye A., babası Orhan A. ve köy muhtarı Ayşe A.'nın cenazeleri dün kılınan namazın ardından Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDUM'

Çetince köyü muhtarı Ayşe A.'nın eşi Ömer A., yaşadığı dehşet dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ramazan D.'nin yaptığı katliamdan ölü gibi davranarak kurtulduğunu belirten Ömer A., "Cani adam tüfekle hepimizi taradı. Eşimin üzerine kapandım, ölü taklidi yaptım. Yoksa ben de kurşunlara hedef olacaktım" dedi.



'EŞİM TELEFON GELİNCE GİTTİ'

Evde oturdukları sırada Asiye A.'nın telefonla eşini aradığını kaydeden Ömer A., "Asiye A. kocasının geldiğini, kendisiyle tartıştığını, şikayetçi olduklarını ancak bahçe evinde oldukları için jandarmanın kendilerini bulamayacağını, bu nedenle gelip yardım etmesini istedi. Eşim elektrikli bisikletle gitmek istedi. Ben de 'Seni oraya yalnız göndermem. Araba ile götüreyim' dedim. Köyden 1 kilometre mesafedeki bahçe evine gittik. Ben aracımı Isparta- Konya karayolu üzerinde flaşörleri açık şekilde park ettim. Daha sonra eşimle Asiye A. ve babasının yanına gittik" diye konuştu.



'GİTTİ DEDİLER, TÜFEKLE GERİ GELDİ'

Eve geldiklerinde Asiye A.'nın eşinin gittiğini söylediğini kaydeden Ömer A., "Biz bahçede çimlerin üzerine oturduk. 5 dakika sonra Ramazan D. elinde tüfekle geldi. Ardı ardına ateş etmeye başladı. İlk olarak Orhan A. vuruldu. Ardından eşim yere düştü. Ben kurşunlara hedef olmamak için kendini yere attığını sandım. Bu kez silahı bana doğrulttu. Eşimin üzerine kapandım ve ölü taklidi yaptım. O an eşimden kan geldiğini ve vurulduğunu anladım" dedi.



'EŞİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ İKİ EL ATEŞ ETTİ'

"Mermiler ardı ardına geliyordu" diyen Ömer A., şöyle devam etti:

"Ramazan D. başka tarafa yöneldi. Ben eşimin kanayan yarasını bastırırken, diğer yandan telefonla 112'yi aradım. Jandarma olay yerini bulamamış ve Bahtiyar köyüne doğru gitmiş. Ramazan D. ateş etmeyi kesip uzaklaşacağı sırada Asiye A. dışarı çıkıp babasının üzerine kapandı. Bunu gören Ramazan D. geri döndü ve 2 el de ona ateş etti. Sonra olay yerinden uzaklaştı."



'EŞİM GÖREV ŞEHİDİ SAYILSIN'

Eşinin daha önce 20 yıl mahalle muhtarlığı yaptığını kaydeden Ömer A., "Eşim, muhtarlık görevini yaparken öldü. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek için oradaydı. Ölen ve öldüren tarafla akrabalığımız yok. Görevi için oradaydı ve bu nedenle öldü. Eşimin görev şehidi sayılmasını, 3 yetim torunum için istiyorum. Eşim onlar için çalışıp çabalıyordu" dedi.

