Kavga eden köpeğe bıçaklı saldırı !

Isparta'da ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Asena Taşpınar'ın gezintiye çıkardığı Arjantin dogo cinsi köpeği, iddiaya göre dalaştığı diğer köpeğin sahipleri tarafından bıçakla yaralandı. Vücudunda büyük bir kesik oluşan köpek tedaviye alınırken, Taşpınar saldırganlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Isparta'da oturan Asena Taşpınar, bugün saat 04.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte köpeğini de alarak dışarı çıktı. Kafeler Sokağı'nda dolaştıkları sırada Taşpınar'ın Arjantin dogo cinsi 'Achilless' adlı köpeği başka bir köpekle dalaştı. İddiaya göre diğer köpeğin yanında bulunan 3 kişi Taşpınar'ın köpeğine saldırdı. Yaşanan kargaşanın ardından Asena Taşpınar yaklaşık 100 metre ileride köpeğini yerde kan içinde yatarken buldu. Hayvanın beli ve karnı arasında büyük bir yara olduğunu gören Taşpınar, köpeğini veterinere götürdü. Vücudunda yaklaşık 20 santimlik bir yırtık oluşan köpek tedaviye alındı. Yarasına dikiş atılan hayvana serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Köpeğine saldıran kişinin kim olduğunu bilmediğini, kamera kayıtlarını toplamaya çalıştığını söyleyen Asena Taşpınar, "Köpeği dışarı çıkardık. Tasmasız şekilde geziyordu. Karşı taraftaki köpeğe doğru koştu. Köpeğin sahibi 3 kişi köpeğime saldırmaya başladı. Benim köpeğim de onlara saldırmak için koştu. Köpeği bıçakla kesmişler. Hangi ara, ne zaman kestiler görmedim. Köpek can havliyle yere yığıldı. Arkasından koştum. Daha sonra köpeğin kanını görünce bayıldım. Daha sonra köpeği kucaklayıp veterinere götürdüm. Henüz şikayetçi olmadım. Kamera kayıtlarını bekliyorum. Topladıktan sonra şikayetçi olacağım" dedi.