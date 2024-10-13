Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı

Konya'da kavga ihbarına giden polis ekibindeki bir polis memuru, şüphelinin bıçakla saldırması sonucu sırtından bıçaklandı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan ve ailesine de saldırdığı iddia edilen şahsın alınması için adrese polis ekibi istendi.

Polislerin saldırgana müdahale ettiği sırada şahıs bir polis memurunu sırtından bıçakladı. Bunun üzerine yaralı polis memurunun ekip arkadaşı şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şüphelinin ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

İHA