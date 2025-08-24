Kavgada gözü döndü, döve döve öldürdü
Adana'da bir kişi tartıştığı iki kişiden birini sopayla döverek öldürüp, diğer bir kişiyi de ağır yaraladı. Jandarmanın gözaltına aldığı şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Buluşan K.E. ile husumetli olduğu H.T. ve B.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada K.E., H.T. ile B.A.’ü sopayla dövdükten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde H.T.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahalesi yapılan B.A. ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan B.A.’ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri şüpheli K.E.’yi gözaltına aldı.
