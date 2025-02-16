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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan bir genç, karnından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kavga ettiğini gören B.K. (18), kavgayı ayırmak istedi.

O sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kavgayı ayıran B.K.'yi karnından bıçakladı. 

Kanlar içerisinde kalan B.K., kendi imkanlarıyla sağlık merkezine gitti. İlk tedavisi burada yapılan genç, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

İHA

Etiketler kavga kavgayı ayırmaya çalıştı 18 yaşındaki genç inegöl bursa
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