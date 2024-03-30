Kaybolan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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Bayburt'ta evinin yakınlarında oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuğun, derede cansız bedeni bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaçlı köyünde meydana geldi. Evinin yakınında oyun oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelip arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, evlerine 800 metre uzaklıktaki derede, Yusuf Efe Kekeç'in cesedini buldu. Kekeç'in cenazesi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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