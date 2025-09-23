Kaybolan emekli polisin cansız bedeni bulundu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli polis O.E.'nin (56) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde yakınlarının kendisine ulaşamadığı emekli polis memuru O.E.'ün otomobili Karamanlı Barajı kenarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında AFAD ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan O.E.’ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA