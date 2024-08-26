Kaygan zemin otomobile takla attırdı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde asfalta dökülen su otomobile takla attırarak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıkarak, kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi. B.D. (19) yönetimindeki 35 AC .... plakalı otomobil, Tulumba Sokak’a dönüş yaparken yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıktı. Kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü B.D. ile yanındaki A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA