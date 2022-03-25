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Kayıp çocuk vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp çocuk vurulmuş olarak ölü bulundu

Şanlıurfa'da, 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem A.'nın boş arazide, cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam Çalışkan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Muharrem A., 3 gün önce kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranan A., yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem A.'a ait olduğunu belirledi. Muharrem A.'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler şanlıurfa kayıp çocuk
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