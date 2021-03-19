Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, işe gitmek için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in (36) cansız bedenine ulaşıldı.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gideceğini söyleyerek evinden yaya olarak ayrıldı. Ergier'in, iş yerine gitmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den 24 saat haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi. Bunun üzerine, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde AKUT ve AFAD'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Berk Ergier'e (36) ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Ergier, kaybolduğu salı günü saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Oldukça dalgın olduğu gözlenen Ergier, daha sonra tırmanarak yukarıya çıkıyor.

'VADİDEKİ YOLDA KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Ergier'in son görüntülerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yüksel Bulutoğlu, DHA'ya konuştu. Belen mevkisinde restoranı bulunan Bulutoğlu, "Restoranımızın otoparkından kayalık bölgeye doğru ilerleyen bir şahıs gördüm. Şahıs sağ köşedeki yamaca doğru yürüdü, biraz sağına, soluna bakındı. Sonra kayalıklardan aşağıya indi. Şahsı pencereden takip ediyordum. Bir süre sonra kayboldu. Merak edip, 'Nereye gitti acaba' diye düşündüm. Çünkü tavırları, biraz endişe vericiydi. Ayrıca çok yağışlı bir gündü ve fırtına vardı. Normal bir insan o gün o bölgeyi dolaşmaz diye düşündüm. Merakla verandaya indim. Vadide gözlerimle şahsı aramaya başladım. Uçurum kenarında oturduğunu gördüm. Birkaç saniye izledim ardından bağırdım. Sesimi duymadı. Islık çaldım, yine bir tepki vermedi. İki dakika kayıt aldım. Biraz olduğu yerde oturdu. Sonra kalktı, yürümeye başladı. Vadiye girdiği yerden geri çıkar mı diye bakındım fakat çıkmadı. Etrafa bakındım göremedim. Restoranın camından kontrol etmeye devam ettim, yaklaşık yarım saat tüm vadiye baktım fakat görünmedi. Vadide kayaların devam ettiği bir yol var, orada kaybolduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Berk Ergier'in İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evi ile iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ergier'in cep telefonunun en son kırsal Kirazlı Mahallesi'nden sinyal verdiği belirlendi. Özel ekip, hemen çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. DHA ise, Berk Ergier'in kaybolduğu gün saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'ndeki Belen tepesi mevkisinde çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ergier, kayaların üzerinde oturarak, bir süre ormanı seyrediyor. Polis ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtama Ekibi Derneği (AKE) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ergier'in evine 7 kilometre mesafadeki bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Berk Ergier'in son görüldüğü Kirazlı Mahallesi Belen mevkisindeki kayalık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 150 metre yükseklikteki sarp kayalıklarının en dip noktasında çalılık alanda bulunan cesedin kayıp Ergier'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede üzerinde kesici ya da delici alet izine rastlanılmayan Ergier'in kayalıklardan düştüğü ya da atlayarak, intihar ettiği tahmin ediliyor.

Emniyet birimleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken kimlik tespiti için bölgeye savcının gelmesinin beklendiği bildirildi.