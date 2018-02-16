Kayıp Ecem'in cesedi toprağa gömülü bulundu !

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’ta ortadan kaybolan Ecem Balcı’nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Ecem’in kaybolmasının ardından annesi Esra Ercömert (41) yaşamına son vermişti. Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ecem'i, annesinin erkek arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Baba Gökhan Balcı, "Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın. Böyle kandırmış kızımı" dedi.

Gölcük’te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak’ta gittiği Kandıra’nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert’in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi.

'DEFİNE BULDUK'

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem’i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı’nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara’nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara’nın Ecem’in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara’nın ifadesini aldı.

Ecem’i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara’yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet’e getirdi.

Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı’nın öldürüldükten sonra Gölcük’ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi.

Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde, Ecem Balcı’nın toprağa gömülü cesedini buldu. Ecem Balcı’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, Süleyman Kara ve yakınlarının ifadesini almaya devam ederken, soruşturma devam ediyor.

DARP EDİLMİŞ

Kaybolan Ecem Balcı’nın cenazesi İzmit Asri Mezarlığı’ndaki morga getirildi. Ecem Balcı’nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alandaki yerden cesedinin çıkarıldığı sırada üzerinde iç çamaşırlarının olduğu, kıyafetlerinin bulunamadığı belirtildi. Ecem Balcı’nın yüz ve boyun altında morluklar olduğu, darp edildiği tespit edildi.

BABASI İSYAN ETTİ

İzmit Asri Mezarlığı’nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen babası Gökhan Balcı kızının öldürülmesine isyan etti. Kızının ölümü nedeniyle Süleyman Kara’yı suçlayan Gökhan Balcı, "Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın. Böyle kandırmış kızımı. Benim kızım onunla bir yere gidecek bir insan değil. Sevmediği bir insan o. Benim canımı yaktılar. Ya terk edecekler Gölcük’ü ya da ben onlara dar edeceğim. Evladımı yaktılar, benim içim yanıyor. 17 yaşında bir çocuk kolay yetişmiyor. Benim çocuğumun bir sürü hayali vardı. Geri gelecek mi? Bir hiç uğruna gömdüler, gittiler. Bunu nasıl yapıyorlar? Allah belalarını versin, bin beter olsunlar. Benim yaşadıklarımın katbekatını yaşasınlar" dedi.

'KIZIM BENİM' DİYEREK AĞLADI

Ecem Balcı’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ecem Balcı’nın teyzesi Özlem Yıldız morga girip yeğeninin cenazesini görünce fenalaşarak ağladı. Özlem Yıldız’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gökhan Balcı kızının cenazesinin araca konulduğu sırada tabuta dokunarak, "Kızım benim" diyerek ağladı. Ecem Balcı’nın cenazesi Gölcük Tevfik Hoca Camii’ne götürüldü. Kılınacak cenaze namazının ardından cenazesinin Sakarya’nın Hendek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÇARŞI GRUBU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ecem Balcı’nın kaybolmasının ardından gönül verdiği Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı da sosyal medyadan çağrılar yapmıştı. Ecem Balcı’nın ölümünün ardından Beşiktaş taraftarları da üzüntülerini dile getirdi.