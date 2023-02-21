Kayıp genç ağaca asılı halde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, ırmak kenarında ağaca asılı halde bulundu.

Dün akşam Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna gelen Cemil A., 20 yaşındaki oğlu Nail A.’nın kayıp olduğunu, hayatından endişe duyduğunu belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Nail A.’nın babasının kredi kartından para çektiği gerekçesiyle babasıyla aralarında tartışma yaşandığı, annesine ait Tofaş Doğan marka otomobil ile evden ayrıldıktan bir süre sonra ablasını telefonla arayarak ‘Ben ip aldım, Sorgun çamlığına gidip kendimi asacağım’ dediği bildirildi.



Jandarma ekipleri gece boyunca Sorgun Çamlığı ve çevresinde yaptığı aramalardan sonuç alınamazken, sabah tekne turundaki bir vatandaşın, tekneden ırmak kenarındaki bir ağaçta asılı bir cisim gördüğü ihbarı polisi harekete geçirdi.



Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede arama çalışması yaparken, bilgi verilen jandarma ekipleri de kendi bölgesinde aramalarını sürdürdü. Irmak kenarındaki bir ağaçta asılı vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Sarılar’da kayıp başvurusunda bulunulan Nail A.’ya ait olabileceğini belirttiler. Yapılan incelemelerde cesedin Nail A.’ya ait olduğu belirlendi.



Nail A.’nın cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerine 300 metre mesafedeki otomobili ailesine teslim edildi.

İHA