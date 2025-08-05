Kayıp gencin cansız bedeni yanmış halde bulundu
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Bilecik'te 9 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki gencin cansız bedeni yanmış halde bulundu. Cansız bedeni bulunan gencin Sakarya'nın Gevye ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınınında hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor...
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 9 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen 29 yaşındaki M.G.'ten haber alınamıyordu.
Edinilen bilgiye göre, Ciciler köyünde evinden çıkan 29 yaşındaki M.G., eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.
9 gündür kayıp olan gencin bulunması için arama çalışmalarında dün akşam acı haber geldi.
M.G.'nin cansız bedeli Ciciler Köyü mevkisinde orman yangınlarında yanan ormanlık alanda yanmış halde bulundu.M.G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
DHA
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