Kayıp hemşirenin, ağaca asılı cesedi bulundu

Antalya'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra ortadan kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan hemşire Ahmet U.'nun (29), ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet U., 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan U., cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen U.'ya ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, U.'nun son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.



YAKINLARI BULUP, EKİPLERE HABER VERDİ

17 gündür kayıp Ahmet U.'nun bulunması için Güver uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, bugün ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim U., acı haberle sinir krizi geçirdi.



İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet U.'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.