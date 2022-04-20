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Kayıp hemşirenin cesedi ormanda bulundu

Kayıp hemşirenin cesedi ormanda bulundu

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yapılan aramalarda 6 gün önce kaybolan erkek hemşire Muhammet A.'nın cesedi bulundu.

Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet A. (27)'dan haber alınamıyor. Kayıp Muhammet A.'yı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sonucu Muhammet A.'nın cansız bedeni bulundu. A.'nın intihar ettiği belirtiliyor.

DHA

Etiketler sultangazi kayıp hemşire
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