Kayıp ihbarı sonrası parçalanmış erkek cesedi bulundu

Erzurum'da doğa çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki adamı arayan ekipler, parçalanmış erkek cesedi buldu.

Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde, anne ve babasıyla yaşayan zihinsel engelli Ahmet K., 25 Mayıs'ta çaşır (maydanozgiller ailesinden bir bitki) toplamak için dağlık araziye gitti. K.'nin eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD DEVREYE GİRDİ

Çevrede yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmayınca çalışmalara katılan AFAD ekibi de K.'yi bulabilmek için jandarmayla birlikte yoğun çaba sarf etti. Aramalarını dronla ile de sürdüren ekipler, sabah saatlerinde dağlık alanda önce K.'nin kıyafetlerini buldu, daha sonra da aynı bölgede, ayı veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.

CANSIZ BEDEN TANINMAZ HALDE

Savcının olay yeri incelemesinin ardından, tanınmaz haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonucunda, cesedin K.'ye ait olup olmadığı belirlenecek.

DHA