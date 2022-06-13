Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 9 Haziran'dan beri haber alınamayan 19 ve 17 yaşlarındaki iki gencin telefonları ormanda parçalanmış halde bulundu.

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Y. ve Hasan A.'nın 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için araştırma başlattı. Cinayet Bürosu ekipleri, iki gencin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylasında arama çalışması yaptı. Yayla yolunda araştırma başlatan polis ekipleri kayıp iki gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, iki gencin evden ayrılırken bindiği otomobili de terk edilmiş halde buldu.

Kayıp Y. ile A.'nin bulunması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında iki gence ait cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine rastlanıldı. Kan izlerinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı. Polis, şüphe üzerine kayıp iki gencin en son birlikte görüldüğü belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin verdiği ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, iki gencin kaçtığını söylediği öğrenildi. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Y.'ın babası Adnan Y., oğlunun 9 Haziran'dan itibaren kayıp olduğunu belirterek, "Oğlum perşembe akşamı benim otomobilimi alıp gitmiş. Telefonla aradığımda 'Baba akaryakıt istasyonundayım, arabayı yıkayıp, geleceğim' dedi bana, daha sonra tekrar aradım, ancak ulaşamadım. Ormanlık alanda otomobil bulundu. Ancak oğlumdan haber yok. Bizde umutla bulunmasını bekliyoruz" dedi.

DHA