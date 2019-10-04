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  4. 04 Ekim 2019 14:09

Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı

Batman'da, sosyal medyada babasının kayıp olduğunu duyuran 21 yaşındaki Abdurrahman D.'nin, babasını öldürdüğü, cesedi annesiyle birlikte gömdüğü ortaya çıktı.

Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı
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Batman'da, sosyal medyadan babası Hamit D.'nin (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman D.'nin (21), cinayet işlediği ortaya çıktı. Polise verdiği çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan Abdurrahman D., babasını öldürdüğünü, ardından da annesi Ayşe D. (46) ile cesedi gömdüklerini itiraf etti. Yapılan kazıyla Hamit D.'nin cesedi bulundu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman D., 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit D.'nin kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe D. ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hamit D.'yi bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, Hamit D.'nin en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, Ayşe D., oğlu Abdurrahman D. ile kızını gözaltına aldı.

Anne ve oğlu, sorgularında Hamit D.'yi evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti.

İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit D.'nin cesedini buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Hamit D.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.

DHA

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kayıp , sosyal medya
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