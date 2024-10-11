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Kayıp kadın ağaca asılı halde bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan kadın mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede piknik yapan vatandaşlar bir kadının baş örtüsü ile ağaca asılı halde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kadının G.G. (38) olduğu ve hakkında kayıp başvurusu bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan kadın mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu.

İHA

Etiketler Aydın efeler kayıp kadın ceset ağaca asılı halde
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