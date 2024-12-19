Kayıp kadının cesedi denizde bulundu

İstanbul Sarıyer'de 1 gün önce kaybolan 62 yaşındaki kadının cansız bedeni denizde bulundu.

Olay, Sarıyer Büyükdere sahilinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşayan Y.D. (62) 1 gün önce evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı D. için arama çalışması başlatıldı. Devam eden arama çalışmalar sırasından denizde bir ceset bulundu. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin D.'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri ise şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA