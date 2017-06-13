Kayıp kız çocukları bulundu

Denizli’de yüzme havuzuna gittikleri söyleyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan her ikisi de 13 yaşında olan G.S. ile R.D., bulundu.

Merkezefendi İlçesi Akkonak Mahallesi’nde oturan G.S. ile okul arkadaşı R.D., geçen pazar günü evlerinden yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek ayrıldı. Ancak iki arkadaştan sonrasında haber alınamadı. Aileler, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis iki arkadaşı her yerde ararken, kayıp G.S.’nin annesi Elvan Kaya ile kayıp R.D.’nin annesi Neşe Aktaş, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek gözyaşı döktü. Kayıp kızların bulunması için aileler kendi çabalarıyla arayışını sürdürdü.

Aileler, kayıp kızlarının Oto Santral Garajı civarında görüldüklerini öğrendi. Kayıp kızlar, dün 23.50 sıralarında bu bölgede kendilerini arayan aileleri tarafından bulunarak evlerine götürüldü. Kızların kayboldukları gün gezip dolaştıkları, ancak gece olunca ailelerinden alacakları tepkiden korkup, bir arkadaşlarının evinde kaldıkları ifade edildi.