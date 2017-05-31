Kayıp kızın annesi canlı yayında itiraf etti !

Şuhut ilçesinde Ekim 2016'da kaybolan 16 yaşındaki Hatice T'nin annesi Fadime T, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama sonrası tutuklandı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 8 aydır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Hatice T'nin annesi Fadime T, katıldığı bir televizyon programında, kızını aynı köyde oturan bir kişinin kaçırıp öldürdüğünü, durumdan haberinin olduğunu söylemesi üzerine tutuklandı.

Şuhut ilçesine bağlı Oynağanlı Köyü'nde oturan Hatice T, 11 Ekim 2016'da "Bakkala ekmek almaya gidiyorum" diyerek ayrıldığı eve bir daha dönmedi.

Genç kızın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalarda Hatice T'nin izine rastlanamadı.

Dün bir televizyon kanalında yayınlanan programda genç kızın annesi Fadime T, kızını aynı köyde yaşayan 44 yaşındaki S.A'nın kaçırdığını söyledi.

Telefonla görüştüğü S.A'nın, "Kızını kaçıracağım" dediğini öne süren Fadime T, kendisinin de "Öldür onu" cevabını verdiğini anlattı.

Fadime T, sonraki görüşmesinde de S.A'nın, "Dediğimi yaptım, öldürdüm. Sonra da uçuruma attım." dediğini iddia etti.

Program çıkışında, Şuhut Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınarak ilçeye getirilen kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Fadime T, hastane çıkışında gazetecilere, "Benim çocuğum ölmedi, yaşıyor." dedi.

Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Olayla ilgili S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadının avukatı Selahattin Büyükkalaycı, yaptığı açıklamada, "Şu anda soruşturma devam ediyor. Programdaki beyanlarını tekrar etmiştir. Suçlama yardım ve yataklık." diye konuştu.