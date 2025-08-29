Kayıp mühendisin cesedi yol kenarındaki buzdolabından çıktı

Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve kayıp olarak aranan jeoloji mühendisi T.A.'nın (54), Niğde'de yol kenarında, buzdolabı içinde cesedi bulundu. T.A.'yı tabancayla vurup öldüren mesai arkadaşı Y.C.K. (27), Kayseri'de yakalandı.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası T.A.'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.'nın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, A.'nın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

FABRİKADAN ÇIKAN ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ

İncelemede; A.'nın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, dün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında T.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

TABANCA İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

T.A.'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside A.'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye ait olduğunu saptadı. A.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

