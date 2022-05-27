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Kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

Kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile futbol oynarken toplarının ormanlık alana kaçması sonrasında topun peşine giden öğrenci, bir çocuğun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine öğrenci gördüğü manzarayı hemen öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Ö.'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler kocaeli dilovası kayıp çocuk
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