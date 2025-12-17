Kayıp olarak aranırken cansız bedeni varilin içinde bulunmuştu, ölüm nedeni açıklandı

Kocaeli'nde ailesinin "kayıp" ihbarıyla aranırken, bir fındık bahçesinde varil içerisinde cansız bedeni bulunan köy muhtarının ölüm nedeni belli oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan mahalle muhtarı S.S. (64), kendisine ait fındık bahçesinde ölü bulundu. İnme geçirdiği belirtilen S.S.’ın ölümü, ön otopsi raporunda, doğal ölüm olarak kayıtlara geçti.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Eseler Mahallesi’nde meydana geldi. Eseler Mahallesi Muhtarı S.S. eve dönmeyince ailesi saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, S.S. için arama çalışması başlattı. Ekipler bir süre sonra S.S.’ı fındık bahçesinde harekesiz halde buldu. Sağlık personelinin kontrolünde S.S.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından S.S.’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, S.S.’ın herhangi bir husumetlisinin olmadığı anlaşıldı. Ön otopsi raporunda, S.S.’ın ölümünün, doğal ölüm olduğu belirlendi. S.S.’ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği sırada, burada ‘inme’ nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunun değerlendirildiği bildirildi. S.S.’ın cenazesi bugün Eseler Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde toprağa verilecek. (DHA)

DHA