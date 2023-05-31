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Kayıp oto yıkamacının cesedi çuval içinde bulundu

Kayıp oto yıkamacının cesedi çuval içinde bulundu
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İstanbul Ataşehir'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 36 yaşındaki M.Ü.'nün çuval içinde cesedi bulundu.

Olay, 27 Mayıs Cumartesi Günü Ataşehir Yenisahra'da meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.30 sıralarında oto yıkamacı M.Ü. iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü. Burada işkence edilen M.Ü., darbedilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Ü.'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine

götürüldü. M.Ü.'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla M.Ü.'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Ü.'in çuval içindeki cesedini buldu. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile fertleri Ü.'nün cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde ağlayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. 

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.

DHA

Etiketler ataşehir kayıp ceset çuval
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