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  4. 19 Mayıs 2020 14:03

Kayıp Pınar ırmakta ölü bulundu! Gözaltılar var

Ordu'da dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki Pınar Sarı’nın Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Sarı’nın ırmak kenarına birlikte gittiği 5 erkek gözaltına alındı.

Kayıp Pınar ırmakta ölü bulundu! Gözaltılar var
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Ordu’da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bldirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Melet Irmağı ile çevresinde arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 kişiyi, sabaha karşı gözaltına aldı.

Bugün saat 11.00 sıralarında da dalgıç polisler, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı.



Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Pınar Sarı’nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.



DHA

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