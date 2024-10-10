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Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz

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Van'da 13 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Rojin K.'nin başörtüsüne ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan genç kızın kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'da 13. gündür aranan 21 yaşındaki Rojin K.'nin başörtüsü bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni gelişmeyi; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadeleri duyurdu.

Van'da 13 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Rojin K.'nin başörtüsüne ulaşıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin K., 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin K.'ye telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. K.'nin 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

K.'nin arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon da incelenmek üzere polise teslim edildi. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 13'üncü gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada da polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı aramalara; polis helikopteri de destek veriyor.

Van'da 13 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Rojin K.'nin başörtüsüne ulaşıldığı bildirildi.

TÜM KAMERA KAYITLARI TARANIYOR

Rojin'in kaçma ya da kaçırılma ihtimalini de değerlendiren ekipler, kentteki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtları taranırken, Rojin'in 27 Eylül akşamı saat 18.30 sıralarında kaldığı yurttan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İskele ve Bardakçı Mahallesi sahil kesiminde yoğunlaşan arama çalışmaları sürerken, Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HADAK) gönüllü ekipleri de sahil bandındaki metruk yapı, sazlık alanlar ve evlerin bahçelerini detaylı arıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.

DHA

Etiketler kayıp rojin başörtüsü
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