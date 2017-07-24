Su faturasında tartışma yaratacak öneri
Su faturasında tartışma yaratacak öneri
Trafik cezaları tebliği 1 yılı geçmişse mutlaka itiraz edin
Trafik cezaları tebliği 1 yılı geçmişse mutlaka itiraz edin
İşte kilo vermenin en pratik püf noktası
İşte kilo vermenin en pratik püf noktası
Büyükşehirleri silip attı ! İşte yatırımcıların Türkiye'deki yeni gözdesi
Büyükşehirleri silip attı ! İşte yatırımcıların Türkiye'deki yeni gözdesi
Altın fiyatları yeni bir rekora koşuyor
Altın fiyatları yeni bir rekora koşuyor
Ağrı kesici diye aldığı ilaç ''azdırıcı'' çıktı ! Bir de alay ettiler...
Ağrı kesici diye aldığı ilaç ''azdırıcı'' çıktı ! Bir de alay ettiler...
Tatil çileye dönüştü ! 20 kilometrelik kuyruk...
Tatil çileye dönüştü ! 20 kilometrelik kuyruk...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Temmuz 2017 09:51

Kayıp Türk boksörün cesedi bulundu

Almanya'nın Hamburg kentinde bir ay önce ortadan kaybolan 22 yaşındaki Boksör Tunahan Keser'in cesedi bulundu.

Kayıp Türk boksörün cesedi bulundu
A+ A-

Tunahan Keser'in cesedi, bir kamyon şoförü tarafından A7 otoyoluna yakın ormanlık alanda bulundu. Tunahan Keser'in babası Cemil Keser'in, oğlunun cesedini teşhis ettiği bildirildi. Annesi Hediye Keser oğlunun bahis çetesi tarafından kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunmuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürüyor.

NASIL KAYBOLMUŞTU?

Başarılı bir boksör olan Tunahan Keser, 23 Haziran günü Hamburg'da ringe çıkacaktı. Ancak günler kala maç iptal edildi. 23 Haziran günü saat 00.30 sıralarında ise, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan'ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

Bu olaydan 17 saat sonra, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Tunahan Keser, Kollau caddesinde en son saat 17.30 civarında görüldü. Tunahan'ın Kollau Caddesi'nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede bir ize rastlanmadı. Hem polis hem de ailesi bir aydır Tunahan'ı bulmaya çalışıyordu.

DHA

boksör , almanya , tunahan keser , türk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM