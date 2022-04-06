  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

İstanbul Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen üniversite öğrencisi genç ölü olarak bulundu. 20 yaşındaki gencin silahla intihar ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da yaşayan Arif E. (49) İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan oğlu Hamit E.’den (20) 1 Nisan’dan beri haber alamadığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Hamit E.’nin Sarıyer’de kaldığı yurdun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 1 Nisan’da saat 13.36 sıralarında yurda giriş yapan E.’nin saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı anlaşıldı. Üniversiteli gencin omzunun arkasında çantayla yurdun bitişiğindeki Belgrad Ormanına hızlıca girdiği tespit edildi. Ekipler gencin gidebileceği yerleri kontrol etti. Ancak kayıp gence ulaşılamadı. 6 Nisan’da AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte ormanlık alanda yapılan aramalarda Hamit E.’in cesedi bulundu. Yapılan incelemede gencin silahla intihar ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan gencin kaldığı yurt binasına girişi ve çıkışarak ormana doğru gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler sarıyer belgrat ormanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı
Sadece Nisan ayının ilk 6 gününde gelen zamlar listelendi
İşte Nisan ayı sıfır km otomobil fiyatları! 300 bin TL'nin altında 2 model kaldı
...ve resmi açıklama geldi: Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı ?
Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik... Dolar, Euro ve altın şaşırttı
Fazla mesai için A'dan Z'ye tüm çalışanları ilgilendiren emsal kararı
2 milyon TL ödeyip, sıfır olarak aldığı Mercedes'i ekspere götürünce şoke oldu
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cübbeli Ahmet'ten iftar incileri: ''Kafalarımıza taş yağmadığı için şükredelim''
İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam