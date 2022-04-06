Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

İstanbul Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen üniversite öğrencisi genç ölü olarak bulundu. 20 yaşındaki gencin silahla intihar ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da yaşayan Arif E. (49) İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan oğlu Hamit E.’den (20) 1 Nisan’dan beri haber alamadığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Hamit E.’nin Sarıyer’de kaldığı yurdun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 1 Nisan’da saat 13.36 sıralarında yurda giriş yapan E.’nin saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı anlaşıldı. Üniversiteli gencin omzunun arkasında çantayla yurdun bitişiğindeki Belgrad Ormanına hızlıca girdiği tespit edildi. Ekipler gencin gidebileceği yerleri kontrol etti. Ancak kayıp gence ulaşılamadı. 6 Nisan’da AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte ormanlık alanda yapılan aramalarda Hamit E.’in cesedi bulundu. Yapılan incelemede gencin silahla intihar ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan gencin kaldığı yurt binasına girişi ve çıkışarak ormana doğru gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA