Kayseri OSB'de yangın paniği

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA