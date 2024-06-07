Kayseri OSB'de yangın paniği
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol