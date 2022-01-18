Kayseri’de 4,9'luk korkutan deprem! Bazı evlerde hasar var

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28’de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 20.44 km derinliğinde gerçekleşen deprem çevre il ve ilçelerde de de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremi önce 4.9 büyüklüğünde açıkladı daha sonra 5.1 olarak revize etti.

AFAD’tan yapılan ilk açıklamada, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, “Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri’de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin ardından yaptığı açıklamada “Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun” dedi.

BAZI EVLERDE HASAR VAR

Depremi yaşayan bir vatandaş acayip bir şekilde sallanma hissettiklerini söyledi. Depremde evinde çatlaklar oluşan vatandaş, o anları anlatarak, “Uyuyordum, bir anda acayip salladı. Evi çok çatlattı.

Evde hasar var ama bende bir şey yok. Sallanmanın şiddetiyle kafama sıva düştü” dedi. Depremin ardından ilçe merkezinde, Palas ve Ilıca Mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi.

CAN MAL KAYBI YOK

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, “Şimdilik ilçemizde bir can ve mal kaybı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Şuana kadar 3-4 evden ihbar aldık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor. Hava aydınlanınca ortaya çıkacak. Bizlerde teyakkuz halindeyiz. Bütün ekipler sahadalar. İnşallah şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtarlarımızla da görüştük ve yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

HASAR GÖREN EVLERDE YAŞAYANLAR ÖĞRETMEN EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz sahada taramalarını yaptı, şuana kadar olumsuz bir yaralanma veya eks durumumuz yok. Yarın sabah itibariyle mühendislerimiz bütün saha taramalarını yapacak. Yetkililerle devamlı iletişim halindeyiz. İtfaiye, jandarma, emniyet, Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği sahada. Bünyan’da 2 evimizde hafif hasarımız var. 2 evdeki 8 vatandaşımızı öğretmenevi ve akrabalarına yerleştirdik” dedi.