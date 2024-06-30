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Kayseri'de akılalmaz olay: Ölümü 5 yaşındaki oğlunun elinden oldu

Kayseri'de akılalmaz olay: Ölümü 5 yaşındaki oğlunun elinden oldu
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Kayseri'de evinde tabancayla vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriyeli C.R.'yi (24), 5 yaşındaki oğlunun tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

Olay, 22 Haziran’da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu C.R., evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R., burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. R.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, R.’nin 5 yaşındaki oğlu B.R.’nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler Kayseri kazara
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