Kayseri'de çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulundu!

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Alınan bilgiye göre, Kayabaş Mahallesi 6309 Cadde'de çöp konteyneri yanında poşet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamadığını belirledi.
İncelenen bebeğin cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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