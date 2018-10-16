SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA KÖTÜ HABER
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Ekim 2018 11:31

Kayseri'de feci kaza ! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

A+ A-

Kayseri'de, Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün
kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 1 göçmen yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 150'nci kilometresinde meydana geldi. Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve Malatya'dan Kayseri yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AU 724 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile 1 kaçak göçmen yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas'ın Gürün ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

kayseri , yaralı , ölü , trafik kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM