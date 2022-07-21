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Kayseri’de kamyon şarampole uçtu: 3 ölü

Kayseri’de kamyon şarampole uçtu: 3 ölü

Kayseri’nin Develi ilçesinde kamyonun şarampole uçması sonucu oluşan kazada 3 kişi hayatını kayetti.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Develi Yolu 5. Kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa A. yönetimindeki 42 xx 456 plakalı saman yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Feci kazada kamyonet kağıt gibi ezilirken, kamyonun kasasında bulunan samanlarda etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kamyonette sıkışan yaralılarda itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa A. olay yerine yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet T. ve İbrahim A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kayseri şarampol
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