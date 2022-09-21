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Kayseri'de sağanak yağış hayatı felç etti

Kayseri'de sağanak yağış hayatı felç etti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Tarım arazileri ile bazı evlerin giriş katını su bastı.

Bünyan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, Köprübaşı Mahallesinde sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle 3 ev, 1 ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Mahalleye ulaşım için kullanılan yola ise kaya parçaları düştü. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor. 

 

Etiketler kayseri sağanak
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