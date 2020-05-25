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  4. 25 Mayıs 2020 15:28

Kayseri'de soba zehirlenmesi: 8 kişi tedavi altına alındı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, çadırda kalan 8 kişilik aile sobadan çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Zehirlenen aile hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de soba zehirlenmesi: 8 kişi tedavi altına alındı
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Olay, Pınarbaşı'na bağlı Oğuzlar köyünde meydana geldi. Köye çalışmak için gelen Mahmut-Sultan Geçgin çifti, 6 çocukları ile birlikte kaldıkları çadırda, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekibine başvurdu. Köye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 8 kişilik Geçgin ailesinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Geçgin çifti ile çocukları Abit (13), İsa (11), Hatice (10), Mustafa (9), Selim (7) ve Halil İbrahim (4) ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavileri devam ediyor. 

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