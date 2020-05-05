Kayseri'de trafik kazası can aldı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 06 GKL 89 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Kabul ile yolcular Mustafa B. ve Ahmet V. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Ahmet V. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.