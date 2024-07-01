Kayseri'yi karıştıran taciz olayında yeni gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun tacize uğradığı iddiasıyla ilgili olarak, ''Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır'' açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi. Çocuğa yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandıHaber Ümit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialar3. Sayfa Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktüHaber DHA