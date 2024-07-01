  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kayseri'yi karıştıran taciz olayında yeni gelişme

Kayseri'yi karıştıran taciz olayında yeni gelişme

Kayseri'yi karıştıran taciz olayında yeni gelişme
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun tacize uğradığı iddiasıyla ilgili olarak, ''Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır'' açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi. 

Çocuğa yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandıÇocuğa yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandıHaber
Ümit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialarÜmit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialar3. Sayfa
Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktüGece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktüHaber

 

DHA

Etiketler Kayseri Suriyeli taciz cinsel istismar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı Ayşe Ateş’ten Sinan Ateş davasına saatler kala yeni açıklama Ayşe Ateş’ten Sinan Ateş davasına saatler kala yeni açıklama Ümit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialar Ümit Özdağ'dan yabancı uyruklu istismarcı rezaletiyle ilgili olay olacak iddialar Çirkin sorusu olay olmuştu: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli açıklaması yaptı Çirkin sorusu olay olmuştu: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli açıklaması yaptı Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde Çocuğu yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandı Çocuğu yabancı uyruklu istismarı gerginliğinde 10 polis yaralandı Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü
Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı Bakanlık açıkladı: Bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak Bakanlık açıkladı: Bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak