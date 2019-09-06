Kayyum protestosunda 42 gözaltı

Ankara’da kayyum protestosuna müdahale eden polis 42 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır’daki protestolarda da Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

HDP’nin Kızılay Sakarya Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına izin vermeyen polis burada 22 kişiyi gözaltına aldı.

Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen eyleme de müdahale eden polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde de kayyum protestosuna polis müdahale etti, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.