Kaz Dağlarının kabusu geri döndü!

Kurşunlu köyünün hemen yukarısındaki, Skepsis antik kentinin sınırında işletmek istenen feldspat maden ocağına karşı eylem yaptı. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da destek verdiği eylemde köylüler, “Tepemizde maden ocağı istemiyoruz” diye haykırdı, yaşam alanlarının yok edilmesini istemediklerini dile getirdi.

Kurşunlu Köyü halkı adına yapılan basın açıklamasında, "Biz bu madene karşıyız çünkü maden sahası, 1. derece sit alanı olan Skepsis antik kentine 75 metre mesafededir. Alan köyümüze sadece 50 metre uzaklıktadır ve Bayramiç Barajı'na bin metre mesafededir. Yaşanacak tozlanma köyümüzü yok edecektir. Bunun yanında baraj suyuna karışacak tozlar insan sağlığını tehdit edecektir. Heyelan bölgesi olan alanda toprak kaymaları tehlike yaşatacaktır. Sadece 200 bin TL maliyeti olması planlanan proje için bizlerin yaşam alanımızı, meralarımızı ve en önemlisi binlerce yıllık tarihi yok etmelerine karşı onurlu insanlar olarak direniş göstereceğiz. Anayasa'nın bizlere tanıdığı 'sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşama hakkımız' kutsalımızdır. Bizlere bugün desteğe gelen yaşam savunucusu dostlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Ardından sırayla söz alan köy sakinleri, madene karşı tepkilerini dile getirdi. Sloganlar eşliğinde devam eden eylem, katılımcılara pilav ikramıyla olaysız bir şekilde sona erdi.

2014 yılında yapılmak istenen Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) toplantısı köylülerin davullu, tenekeli protestosu nedeniyle iptal edilmiş, köylülerin 2 yıl süren direnişi ve hukuk mücadelesi sonrası şirketin maden ocağı ruhsatı iptal edilmişti.