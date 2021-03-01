Kaza sonrası araçtan inen kadının feci ölümü!

Sinem K. (45) idaresindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, bugün sabah saatlerinde, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda Ali K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı TIR'a yandan çarptı.

OTOMOBİLDEN İNİNCE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Maddi hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen Sinem K., o sırada hareket eden tırın altında kalarak can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Tırın altından çıkartılan Sinem K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken tır şoförü Ali K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.