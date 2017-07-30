Kaza sonrası ortalık karıştı: 8 yaralı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Ramazan K. yönetiminde ilereyen otomobil, Loras Mahallesi'nde Ahmet A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kaza araçlardaki hasarla atlatıldı, kimse yaralanmadı. Ancak sürücüler arasında başlayan tartışmaya kısa sürede olay yerine çağrılan aileler de dahil oldu.

Birrbirine giren iki grubu polis ayırmakta zorlandı, Anadolu Ajansı ekiplerin havaya ateş açıp biber gazı sıktığını bildiriyor.

Trafik kazasında yaralanan olmadı ancak kavga sonunda sekiz kişi hastaneye kaldırıldı. Isırılan bazı yaralıların vücutlarında diş izleri tespit edildi.