SON DAKİKA
GALATASARAY, KADIKÖY'DE YİNE KAZANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Şubat 2021 17:44

Kaza sonucu D-655 karayolu trafiğe kapandı!

Düzce'de girdiği virajda devrilen tomruk yüklü TIR'ın şoförü yaralanırken, yola üşen tomruklar nedeniyle kapanan Zonguldak- Düzce D-655 karayolu 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kaza sonucu D-655 karayolu trafiğe kapandı!
A+ A-

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-655 karayolu Kabalak rampaları mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Atamer İlik yönetimindeki 07 YMC 07 plakalı tomruk yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR şoförü İlik yaralanırken, dorsede bulunan tomruklar yola düştü. Kaza nedeniyle karayolunun Düzce istikameti trafiğe kapandı.

Yakın köylerde bulunan traktörlerin yardımıyla tomruklar yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulamışa açıldı. 

devrilme , TIR , karayol
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM