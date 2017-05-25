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  4. 25 Mayıs 2017 10:56

Kaza yapan genç kızın yanına koşup çantasını çaldılar

İstanbul'da meydana gelen kazada, aracında sıkışan kadını kalabalıkla birlikte kurtarıyormuş gibi yapan iki kişi, yaralı kadının cüzdanını alarak kaçtı.

Kaza yapan genç kızın yanına koşup çantasını çaldılar
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İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Bakırköy istikameti yanyolda saat 17.00 sıralarında kaza meydana geldi. Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Zeynep Cesur, önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.Kazada otomobil içindeki Cesur'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar daha sonra olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

YARDIM EDER GİBİ YAPIP CÜZDANINI ÇALDILAR

Yaralı araç içinde beklerken, yardım amaçlı yaklaşan 2 kişi, Cesur'u araçtan çıkarttıktan sonra, Cesur'un cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Bir görgü tanığı ise olayı şöyle anlattı; "Bayağı bir süratlıydı. Kaldırımı fark edemiyor. O esnada sendeledi zaten. Araba oradan uçtu. ve demire vurdu. Ters döndü" dedi.

Kaybolan cüzdan ilgili olarak da görgü tanığı, "2 kişi hemen geldi. Biri siyah yelekli, biri beyaz gömlekliydi. Geldiler. Hanımefendiyi çıkartmaya çalıştılar. Hanımefendiyi çıkarttık. Hemen 112'yi aradık. Beyaz gömlekli abi girdi baktı. Bulamadı. Yok dedi. Aradık bulamadık. Sonra savrulmuştur diye, etrafa baktık. Oralarda da yoktu. Arabanın altında da yok. Çalınmış olabilir. İnsan… Yaptılarsa da Allah belalarını versin." ifadelerini kullandı.

YARALININ DURUMU İYİ

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Cesur hastaneye kaldırıldı. Cesur'un durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Cüzdanının çalınmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olay yerindeki görgü tanıklarından bilgi aldı. Polis şüpheli 2 kişiyi arıyor

DHA

genç kız , trafik kazası , hırsızlık