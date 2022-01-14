Kaza yapan sürücü arkasına bakmadan kaçtı
İstanbul Eyüpsultan'da otomobiliyle yol ayrımındaki bariyerlere çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Askeri Kışlası önünde yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Kaza sonrası sürücü ve beraberindeki kişi, otomobili bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
AA
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