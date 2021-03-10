Kaza yapan sürücü ''Masrafları karşılayamam'' deyip intihar etti

Samsun'da trafik kazasına karışan sürücü, masrafları karşılayacak gücü olmadığını belirterek pompalı tüfekle intihar etti.

Samsun'un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 28 AAJ 914 plakalı minibüs sürücüsü Ersin K., trafik ışıklarında bekleyen 16 ES 088, 55 KG 884, 55 GS 077 plakalı 3 otomobile ve 55 BBZ 16 plakalı kamyona çarptı. 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma savrulan minibüsten hafif yaralı olarak çıkan 31 yaşındaki Ersin K., yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polise de silah doğrultan Ersin K., polisin tüm ikna çalışmalarına rağmen pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.

KAZA MASRAFLARINI KARŞILAYAMACAĞI İÇİN İNTİHAR ETMİŞ

Ersin K.'nin kaza masraflarını maddi olarak karşılayamayacağını belirttikten sonra intihar ettiği öne sürüldü.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Kazaya karışan araç sürücülerinde ve çevredeki vatandaşlarda yaralanan olmazken, yaşanan olayda Ersin K. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Ersin K.'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.