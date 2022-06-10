Kaza yapan sürücüyü yanındaki tüfek öldürdü
Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanında bulunan tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Ağaç kesim işiyle uğraşan Serkan G. (33), babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile birlikte Akçakoca Yaylası’na gittiği sırada kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında bulunan tüfek ateş aldı.
Kurşunun göğsüne geldiği sürücü Serkan G.’nin kanlar içinde kaldığını gören babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. G.'nin cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alkollü oldukları iddia edilen baba Ramazan G. ve amca Hasan G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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